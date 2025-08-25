Трамп допустил последствия для РФ, если не состоится встреча Путина с Зеленским

Этот конфликт нужно заканчивать, указал президент США

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия столкнется с последствиями в случае, если не состоится встреча российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

У Трампа поинтересовались, возможны ли последствия для России в случае, если не состоится встреча Путина с Зеленским. "Да, могут быть очень большие последствия, но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень большие, потому что этот [конфликт] нужно заканчивать", - заявил Трамп.

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ с Зеленским не запланирована. По словам российского дипломата, Владимир Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.