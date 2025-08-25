Трамп заявил, что РФ готова продолжить сокращать ядерные вооружения с США

Американский президент указал на важность денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что РФ готова к продолжению сокращения ядерных вооружений вместе с США, а Китай тоже в будущем может согласиться на включение в этот процесс.

"Одна из тех вещей, которые мы пытаемся сделать вместе с Россией и с Китаем, - это денуклеаризация, - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном. - Это очень важно. Это один из вопросов, которые я обсуждал на днях с президентом Путиным". "Я думаю, что денуклеаризация - это очень важная цель. Но Россия настроена на это. И, думаю, Китай тоже будет настроен на это. Мы не можем допустить распространения ядерного оружия", - добавил Трамп.