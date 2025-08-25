Президент США добавил, что "довольно скоро" посетит Южную Корею для участия "во встрече по торговым вопросам"

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность посещения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

"Я бы хотел [поехать]", - заявил Трамп. "Я могу представить, что поеду", - подчеркнул он, добавив, что "довольно скоро" посетит Южную Корею для участия "во встрече по торговым вопросам".

На уточняющий вопрос о том, может ли Трамп воспользоваться визитом в Республику Корея для организации встречи южнокорейского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президент США отметил, что это "было бы интересно". "Мы организуем вашу встречу с Ким Чен Ыном, вы бы этого хотели"? - обратился он к своему коллеге, отметив, что это "очень сложный вопрос".

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу. Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев ранее сообщил ТАСС, что Республика Корея в качестве организатора саммита АТЭС в этом году направила приглашение на имя президента РФ Владимира Путина. Москва примет решение об уровне делегации позднее.