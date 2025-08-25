Трамп считает, что конфликт в Газе удастся урегулировать за две-три недели

Этот регион всегда был очагом напряженности, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что окончательно урегулировать конфликт в секторе Газа удастся в течение двух-трех недель. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

"Я думаю, что в течение следующих двух - трех недель мы придем к хорошему, окончательному завершению [конфликта], - заявил Трамп. - Об этом трудно говорить, потому что они сражаются тысячи лет, это всегда было очагом напряженности".

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил этот план.