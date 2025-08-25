Ли Чжэ Мён заявил, что если президент США будет миротворцем, то он поможет держать темп

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассчитывает, что американский лидер Дональд Трамп откроет новую эру мира на Корейском полуострове. Об этом он заявил в начале переговоров с президентом США в Белом доме.

"Когда заместитель заведующего отделом Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон опубликовала свое заявление с критикой Южной Кореи, она упомянула неплохие отношения между вами и председателем [государственных дел КНДР] Ким Чен Ыном. На мой взгляд, это знак, что Северная Корея ждет [вас]", - сказал Ли Чжэ Мён, обращаясь к Трампу. "Надеюсь, что вы дадите начало новой эре мира на Корейском полуострове", - заключил южнокорейский лидер. Трансляцию вел Белый дом.

Американский президент ответил на это, что вскоре может встретиться с Ким Чен Ыном. Ли Чжэ Мён в свою очередь сказал, что одному ему будет сложно улучшить межкорейские отношения и что Трамп - "единственный человек, который может решить эту проблему". "Если вы будете миротворцем, то я буду помогать держать темп", - сказал президент Республики Корея.

Ли Чжэ Мён также выразил надежду, что южнокорейские компании смогут принять участие "в промышленном ренессансе", который происходит в США при Трампе. В частности, он упомянул судостроение.

Говоря на другую тему, американский президент заявил, что единая Корея была "очень большой и могущественной страной". "Председатель [КНР] Си Цзиньпин рассказывал, что эта страна много раз воевала с Китаем. 51 раз за последние 2 000 лет", - сказал Трамп.