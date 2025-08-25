Трамп: специалисты США изучают опыт боевого применения БПЛА на Украине

Это крупнейшее из того, что бывало с точки зрения боевых действий, заявил американский лидер

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американские специалисты тщательно изучают опыт боевых действий на Украине, в которых широко применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Такой войны не было со времен Второй мировой войны. Это крупнейшее из того, что бывало с точки зрения боевых действий, - сказал американский лидер на встрече в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном, имея в виду упомянутый конфликт. - Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников".

"Войны беспилотников раньше не было. И мы на самом деле изучаем ее, [министр обороны США] Пит Хегсет и все остальные. Мы ее изучаем очень внимательно. Это совершенно новый вид войны", - добавил Трамп.