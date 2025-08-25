Как указало издание, сценарист появился на акции в футболке со слоганом, предположительно, в поддержку движения Palestine Action

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Сценарист Пол Лаверти был задержан в центре Эдинбурга за участие в акции в поддержку Палестины и пропалестинских организаций. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее информации, 68-летний Лаверти, завоевавший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 2002 году за сценарий к фильму "Милые шестнадцать лет" (Sweet Sixteen), был задержан по подозрению в выражении поддержки запрещенному в Великобритании движению Palestine Action. Как указало издание, он появился на акции в футболке со слоганом, предположительно, в поддержку этой организации.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Ее инициативу поддержали обе палаты парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста по всей стране были задержаны сотни человек.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Представители движения объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".

Лаверти на протяжении многих лет работает вместе с британским режиссером Кеном Лоучем. Благодаря их творческому союзу на свет появились такие фильмы, как "Меня зовут Джо" (My Name is Joe, 1998), "Ветер, который качает вереск" (The Wind That Shakes the Barley, 2006), "В поисках Эрика" (Looking for Eric, 2009), "Я, Дэниел Блейк" (I, Daniel Blake, 2016).