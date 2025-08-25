Президент США заявил, что происходящее в Южной Корее "похоже на чистки или революцию", не уточнив, что именно он имеет в виду

СЕУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея считают переговорной тактикой высказывания президента США Дональда Трампа о чистках и революции в Южной Корее. Об этом сообщила газета "Хангук кёнчжэ".

За несколько часов до начала саммита Дональд Трамп в Truth Social заявил, что происходящее в Южной Корее "похоже на чистки или революцию", не уточнив, что именно он имеет в виду. По его словам, США "не могут вести бизнес" в Южной Корее при таких обстоятельствах. Предыдущего президента Юн Сок Ёля окончательно отстранили от власти в апреле из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года.

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён назвал эти комментарии частью "операции по оказанию мощнейшего давления". "Видимо, Трамп получил доклад, что корейская сторона так просто не сдается и не отступает. Уверен, что президент хорошо справится с этой ситуацией, трезво оценив обстановку", - добавил министр.

"Мы прекрасно знаем, что у президента Трампа богатый опыт в ведении переговоров", - сказал по этому поводу премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок. Ожидалось, что Республика Корея и США на саммите конкретизируют условия сделки по пошлинам.

После публикации Трамп пояснил, что ему стало известно о "недавних жестких обысках в церквях", которые проводились по указанию "нового правительства". В начале августа полиция Республики Корея провела обыски в церквях секты "Саран чеиль", которую возглавляет пастор с правыми взглядами Чон Гван Хун. Проверки проводились в связи с подозрениями в том, что Чон Гван Хун мог стоять за погромом в Западном окружном суде Сеула в январе после того, как был выдан ордер на арест президента Юн Сок Ёля. Этот пастор организовывал массовые митинги в поддержку ныне отстраненного президента Юн Сок Ёля.