Трамп считает отличными свои отношения с Ким Чен Ыном

Президент США также выразил уверенность в огромном потенциале КНДР

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как отличные свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом руководитель американской администрации выразил уверенность в "огромном потенциале" КНДР.

"Думаю, что у него страна, обладающая замечательным потенциалом, огромным потенциалом", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Трамп комментировал перспективы дальнейшего взаимодействия с лидером КНДР.

"У меня отличные отношения с Ким Чен Ыном. Надеюсь, так оно и останется. Думаю, так и будет", - заявил Трамп в начале встречи с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. "Я его понимаю, я провел с ним много свободного времени, разговаривая о вещах, о которых мы, вероятно, не должны были говорить", - добавил Трамп, имея в виду свои встречи с Ким Чен Ыном, имевшие место в ходе его первого пребывания во главе администрации США (в 2017-2021 годах).

Он также заверил, что ему "очень понравилось" встречаться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Республикой Корея. Это произошло в июне 2019 года. Тогда же Трамп пересек границу, став первым действующим президентом США, ступившим на землю КНДР.