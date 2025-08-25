Уже скоро США озвучат информацию на этот счет, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименовать Министерство обороны США в "министерство войны". Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

"Это называется министерством обороны, но, между нами, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, то, возможно, уже скоро мы озвучим некоторую информацию на этот счет", - подчеркнул Трамп, напомнив, что во время Первой и Второй мировых войн ведомство называлось "министерством войны". Трамп отметил, что сам он именно так называет Пентагон.

"На мой взгляд, именно этим оно [ведомство] и является. Оборона относится к этому, но у меня такое чувство, что мы изменим это [название]", - подчеркнул американский лидер. Ранее, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме, Трамп также отметил, что считает название "министерство войны" более звучным. "Мы не хотим одной лишь обороны, мы также хотим наступления", - заявил он.

Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.