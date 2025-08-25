Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что эти удары представляют собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права

ГАВАНА, 25 августа. /ТАСС/. Удары Израиля по гражданским объектам в Йемене являются вопиющим нарушением международного права и ставят под угрозу усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Мы осуждаем нападения Израиля на гражданские объекты в Йемене", - написал министр в X. Он подчеркнул, что эти удары "представляют собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права и ставят под угрозу усилия по достижению мира на Ближнем Востоке".

24 августа Израиль нанес серию ударов с воздуха по энергетическим объектам Саны. Обстрелу подверглись топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum и электростанция "Хазиз". Согласно утверждению источника телеканала Al Masirah в министерстве обороны хуситов, силы ПВО мятежников отбили нападение большей части самолетов противника, заставив их покинуть воздушное пространство Йемена. В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что военные атаковали объекты хуситов в районе Саны, включая комплекс президентского дворца, две электростанции и топливный склад. По данным израильской армии, все они использовались в военных целях. Как сообщил ТАСС источник, близкий к политбюро "Ансар Аллах", сформированные мятежниками вооруженные силы намерены дать ответ на обстрел столицы.