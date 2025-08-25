Исключение республики из санкционного списка также открывает новую страницу в двусторонних отношениях, отметил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приветствовал решение Минфина США исключить Дамаск из санкционного списка, что, по его словам, послужит укреплению стабильности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, опубликованном в X.

В нем отмечается, что сирийский политик встретился в Дамаске с делегацией Конгресса, в состав которой вошли сенатор Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и член Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина). "Исключение Сирии из санкционного списка открывает новую страницу в двусторонних отношениях, - отметил аш-Шараа. - Этот шаг укрепит безопасность в регионе, позитивно скажется на экономическом положении и гуманитарной ситуации". Он подчеркнул приверженность Дамаска "диалогу и сотрудничеству с международными партнерами на принципах взаимного уважения".

Ранее сирийский МИД сообщил, что визит делегации членов Конгресса в Дамаск, которую сопровождает спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак, совпал с решением американского Минфина исключить все введенные в отношении Сирии рестрикции из федерального свода законов. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, там надеются, что этот шаг "приведет к снятию ограничений на экспорт американских товаров в Сирию, налаживанию торгового обмена и финансового сотрудничества".

Как передал телеканал Syria TV, члены делегации США встретились в Дамаске с командующим курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюмом Абди. На переговорах обсуждался вопрос об условиях включения курдских ополченцев в состав правительственной армии.

10 марта аш-Шараа и Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться до конца года в состав правительственной армии. Стороны договорились, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные разногласия в позициях СДС и переходного правительства. Курды, в частности, настаивают на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит им широкие административные полномочия на северо-востоке Сирии.