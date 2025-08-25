Расследование завершится к середине 2026 года, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Расследование обстоятельств вывода американских войск из Афганистана завершится к середине 2026 года. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, отвечая вместе с президентом страны Дональдом Трампом на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я бы ожидал, что [расследование завершится] к середине 2026 года, это обусловлено тем, насколько тщательно мы подходим к этому. Я надеюсь, что [это произойдет] несколько раньше, но мы изучим все, чтобы понять, что именно произошло", - заявил глава Пентагона.

По его словам, начатое в мае расследование дало понять, что "требуется более глубокое разбирательство". "[Расследованием] руководит пресс-секретарь (помощник главы Пентагона по связям с общественностью - прим. ТАСС) Шон Парнелл, который является ветераном [американских войск] в Афганистане. Это для нас приоритетная задача", - отметил Хегсет.

В мае Хегсет поручил создать комиссию по расследованию обстоятельств вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. При этом он напомнил, что 26 августа 2021 года в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 военнослужащих и 170 гражданских лиц.

14 апреля 2021 года занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.