Ли Чжэ Мён подчеркнул, что Сеул "возьмет на себя большую роль в обеспечении безопасности на Корейском полуострове"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён обозначил готовность увеличить военные расходы. Об этом он заявил, выступая 25 августа на форуме вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

"Я готов открыть новую страницу прагматичного альянса, который построен вокруг национальных интересов, вместе с президентом [США Дональдом] Трампом. Республика Корея возьмет на себя большую роль в обеспечении безопасности на Корейском полуострове", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления ведет CSIS.

"Во-первых, мы увеличим наши военные расходы, которые будут использованы, чтобы превратить южнокорейскую армию в "умную армию" для ведения войн будущего", - указал Ли Чжэ Мён.

25 августа в Вашингтоне состоялись переговоры президентов США и Республики Корея.