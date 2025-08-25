Стороны "повысили уровень взаимопонимания", отметил Ли Чжэ Мён

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён счел хорошими результаты его саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом южнокорейский лидер заявил на форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

"Моя встреча с президентом Трампом превзошла ожидания. У нас была хорошая беседа, мы повысили уровень взаимопонимания", - сказал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления вел CSIS. По словам южнокорейского лидера, переговоры в Белом доме продлились больше запланированного. "Результаты были очень хорошими", - подытожил президент. Он также поделился, что "все советовали ему" сохранять терпение.

Ли Чжэ Мён - первый из южнокорейских президентов, кто в качестве места первой зарубежной поездки выбрал не США, а Японию.