При заключении договора об ипотеке Лиза Кук сообщила, что объект недвижимости в штате Мичиган станет ее основным местом жительства в ближайший год, а через две недели она указала основным местом жительства другую недвижимость в штате Джорджия, отметил президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемой должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центробанка) США Лизу Кук за предполагаемые махинации при получении ипотечного кредита. Текст соответствующего указа он опубликовал в Truth Social.

При заключении договора об ипотеке Кук сообщила, что объект жилой недвижимости в штате Мичиган станет ее основным местом жительства в ближайший год. А еще через две недели она при заполнении аналогичных документов указала основным местом жительства другую недвижимость в штате Джорджия, отметил Трамп.

"Является немыслимым, что в тот момент, когда вы брали на себя второе обязательство, вам не было известно о первом", - указал Трамп. Он также добавил, что такие действия Кук могут "потенциально являться уголовно наказуемым поступком".

Конфликт Трампа и ФРС длится уже несколько месяцев. Президент США настаивает на том, что регулятор должен снижать базовую процентную ставку, а ФРС не идет на такой шаг. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для федерального правительства оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее Совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа. Президент также выражал намерение снять с должности председателя ФРС Джерома Пауэлла, призывал его самостоятельно уйти в отставку и грозил ему судебным разбирательством.

30 июля регулятор по итогам заседания сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года. ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.