ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Режим многочисленных санкций против КНДР не привел к остановке ядерной программы народной республики. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, выступая на форуме вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

"В целях сдерживания Северной Кореи были приняты многочисленные санкции, но результатом стало дальнейшее развитие ядерного и ракетного оружия", - констатировал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления вел CSIS.

"Сейчас Северная Корея близка к завершению этих программ, они на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты", - считает южнокорейский президент. Согласно приведенным им оценкам, КНДР способна производить от 10 до 20 ядерных боеголовок в год.

По словам Ли Чжэ Мёна, за последние три-четыре года ядерный арсенал КНДР вырос в 2,5 раза. Президент отметил, что ситуация на Корейском полуострове отличается "балансом страха" и высокой степенью конфронтации, при которой стороны располагают "огромными армиями", желая "избавиться друг от друга". При этом южнокорейский лидер заявил, что его примирительная политика, включая отказ от пропагандистского вещания на границе с КНДР, принесла результаты. Президент рассказал, что жители пограничных населенных пунктов могут засыпать спокойно и без снотворного после того, как КНДР в ответ отказалась от трансляции шума.

25 августа Ли Чжэ Мён провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом.