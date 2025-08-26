Одним из вопросов, который, как ожидается, будет затронут в ходе встречи, станет закупка Китаем американской сои

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель министра коммерции Китая Ли Чэнган на этой неделе приедет в Вашингтон для проведения торговых переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Ли Чэнган в ходе пребывания в американской столице намерен встретиться с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром, а также высокопоставленными должностными лицами Министерства финансов Соединенных Штатов. Планируются также встречи с представителями бизнес-сообщества.

Одним из вопросов, который, как ожидается, будет затронут в ходе переговоров, станет закупка Китаем американской сои. Отмечается, что китайская сторона в обмен на обязательства по импорту американских товаров будет требовать отмены Вашингтоном 20-процентных таможенных пошлин, введенных американской администрацией из-за проблемы распространения фентанила. Помимо этого, указывает газета, Ли Чэнган, вероятно, будет добиваться послаблений на импорт техники в КНР.

4 марта США повысили до 20% пошлины на китайский импорт. Вашингтон объясняет это тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила. Эта ставка была сохранена даже после состоявшихся в мае китайско-американских консультаций в Женеве, по итогам которых стороны объявили об отмене дополнительных и временном снижении взаимных тарифов. Как отмечал в июле официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, американские власти наносят ущерб сотрудничеству с КНР в сфере борьбы с наркоторговлей, перекладывая на китайскую сторону ответственность за проблему распространения фентанила в США.