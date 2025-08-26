Республика успешно противодействует попыткам контрабанды в США через свою территорию 5% от общего объема кокаина, производимого наркокартелями Колумбии, добавил венесуэльский лидер

КАРАКАС, 26 августа. /ТАСС/. Венесуэла является свободной от незаконного оборота наркотиков страной, и колумбийские наркокартели пытаются переправить только 5% кокаина через территорию республики. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

"Венесуэла - чистая и свободная от наркотрафика, посевов коки и производства кокаина страна", - указал Мадуро. Он подчеркнул, что республика успешно противодействует попыткам контрабанды в США через свою территорию 5% от общего объема кокаина, производимого колумбийскими наркокартелями, и в этом году уже конфисковала 52 тонны наркотиков.

В то время как 80% кокаина, предназначенного для американского рынка, доставляется через Тихий океан, Вашингтон развертывает военно-морские силы в Карибском море и "угрожает Венесуэле, Латинской Америке и странам Карибского бассейна", отметил президент. Мадуро подчеркнул, что "американское общество является крупнейшим потребителем наркотических веществ в мире", и что усилия США по борьбе с наркотрафиком оказались неэффективными.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, информировало о том, что три эсминца ВМС США будут направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, название которого связано с изображением солнц на погонах венесуэльских генералов. Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера выплаты за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.