Япония выразила Китаю протест из-за новой морской платформы в спорном районе

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси назвал "крайне прискорбным, что Китай осуществляет односторонние действия в этом районе, пока не разграничены исключительные экономические зоны и континентальный шельф"

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Китаю из-за планов по строительству новой установки в спорном районе Восточно-Китайского моря. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Мы подтвердили намерение Китая возвести еще одну установку в Восточно-Китайском море восточнее географической равноудаленной линии. Мы считаем крайне прискорбным, что Китай осуществляет односторонние действия в этом районе, пока не разграничены исключительные экономические зоны и континентальный шельф", - сказал он, отметив, что Китаю по дипломатическим каналам был заявлен решительный протест.

Токио периодически выражает подобные протесты в связи с деятельностью Китая, ведущего активное бурение непосредственно у линии, которая, по мнению Токио, должна разграничивать эксклюзивные экономические зоны двух стран. Правительство Японии полагает, что таким образом КНР пытается выкачивать природный газ из месторождений под морским дном, на которые, как предполагается, может иметь права и Япония. По данным японской стороны, в указанном районе Китай оперирует 20 стационарными буровыми установками.

Китай не признает обозначенную Японией линию разграничения экономических зон двух стран и утверждает, что она должна проходить намного восточнее - почти у южного японского острова Окинава. Согласно международному праву, спор такого рода может быть разрешен путем соглашения между двумя странами.

В 2008 году Токио и Пекин подписали соглашение о совместной разработке газовых месторождений в Восточно-Китайском море. Тем не менее переговоры по данному вопросу были заморожены после инцидента 2010 года, когда японская береговая охрана задержала китайский рыболовецкий траулер в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.