Си Цзиньпин: КНР и РФ следует защищать интересы двух стран в сфере безопасности

Сторонам также нужно продолжать традиционную дружбу, подчеркнул председатель КНР

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китаю и России следует углублять стратегическое взаимодоверие и защищать интересы двух стран в сфере безопасности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает агентство Xinhua.

"Сторонам следует продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять обмены и сотрудничество в различных областях, совместно защищать интересы безопасности и развития двух стран, объединять страны глобального Юга, придерживаться подлинного многостороннего подхода и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении", - сказал китайский лидер.