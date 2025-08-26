По данным телеканала, канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан вылетит в Вашингтон на переговоры с американским министром торговли Говардом Латником

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Представители Канады и США возобновят на этой неделе переговоры по заключению торговой сделки после решения Оттавы отменить ряд пошлин в отношении американских товаров. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в канадском правительстве.

По его данным, 26 августа канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан вылетит в Вашингтон на переговоры с министром торговли США Говардом Латником. Когда министры начнут переговоры, пока не уточняется, но это произойдет на этой неделе.

Телеканал отмечает, что возобновление переговоров стало возможным после того, как 22 августа канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что с 1 сентября Оттава отменит ответные импортные пошлины в отношении ряда американских товаров, которые подпадали под положения договора США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA). Ранее Вашингтон был недоволен решением канадцев обложить пошлинами товары, которые подпадали под действие этого договора.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, президент США Дональд Трамп с этого дня своим указом повысил с 25% до 35% пошлины в отношении ряда канадских товаров, которые не подпадают под действие USMCA. Он также заявил, что заключить торговую сделку с Оттавой ему будет очень сложно, потому что Канада объявила о намерении признать Палестину. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США.