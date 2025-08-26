Канберра закрыла свое посольство в Тегеране

СИДНЕЙ, 26 августа. /ТАСС/. Австралия объявила посла Ирана в стране Ахмада Садеги персоной нон грата, австралийское посольство в исламской республике приостанавливает работу из соображений безопасности. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг на пресс-конференции.

По мнению австралийской разведки, Иран "стоит за антисемитскими атаками в отношении еврейской общины в Австралии". Утверждается, что Иран причастен к атакам на синагогу в Мельбурне и кошерный ресторан в Сиднее. "Несомненно, эти вопиющие и опасные акты агрессии на австралийской земле, которыми руководило другое государство, пересекли черту. Поэтому посол Ирана объявлен персоной нон грата", - заявила Вонг.

По словам дипломата, Садеги и еще три представителя Ирана должны покинуть Австралию в течение семи дней. Министр подчеркнула, что Канберра намерена поддерживать с Ираном "какие-то дипломатические связи". Это первый случай высылки посла другого государства из Австралии в период после Второй мировой войны. Австралийские дипломаты в Тегеране были ранее эвакуированы в "третьи страны".