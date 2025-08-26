NYT: тарифы Трампа ускорят падение влияния США в мире

Все больше стран будут отказываться от экономического сотрудничества с Вашингтоном, утверждает газета

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Тарифная политика президента США Дональда Трампа не восстановит американское влияние в мире, а лишь ускорит его снижение. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

По ее оценке, "в то время как Европа, Южная Корея и Япония молчаливо согласились" на требования Белого дома на торговых переговорах, крупнейшие страны с развивающейся экономикой - Бразилия и Индия - не собираются идти на уступки Вашингтона, "прокладывая путь сопротивления американскому давлению".

После введения Трампом пошлин бразильские экспортеры налаживают отношения с компаниями Африки, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Индийские компании ускорили процесс получения разрешений на экспорт своей продукции в странах по всему миру, отмечает газета. По ее мнению, "если Бразилия и Индия успешно справятся с тарифами Трампа, они докажут, что американскому давлению можно сопротивляться", а для других стран это станет примером для формирования собственных стратегий минимизации рисков, связанных с пошлинами США.

Как отмечает издание, тарифы Трампа "учат другие страны, что зависимость от Америки опасна". По оценке NYT, все больше государств будут отказываться от экономического сотрудничества с Вашингтоном и налаживать партнерство с другими странами.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.