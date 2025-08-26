Среди задержанных есть школьники и студенты высших учебных заведений

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Индонезии задержали свыше 300 протестующих в ходе массовых демонстраций у здания парламента Индонезии в центре Джакарты. Об этом сообщила газета Jakarta Globe.

По ее информации, общее число задержанных участников акции протеста составило 312 человек, в том числе 205 несовершеннолетних. Среди них есть школьники и студенты высших учебных заведений. Демонстрантов доставили в штаб-квартиру полиции индонезийской столицы для допроса.

Газета со ссылкой на предварительные данные правоохранительных органов отмечает, что лица, не достигшие совершеннолетия, получат предупреждения, в то время как остальные задержанные, как ожидается, предстанут перед судом.

В понедельник у здания парламента Индонезии собралось несколько тысяч демонстрантов. Они выдвинули различные требования, включая скорейшее принятие закона о конфискации активов у коррупционеров, отмену высоких надбавок для депутатов и роспуск законодательного органа. По данным портала Tempo, организаторы акции протеста призывали к расследованию предполагаемых случаев коррупции в семье бывшего президента республики (2014-2024) Джоко Видодо, а также к отставке его старшего сына Гибрана Ракабуминга Раки с поста вице-президента страны.

© ТАСС/ Reuters

Как пишет Jakarta Globe, во второй половине дня демонстрации переросли в столкновения с правоохранителями, продолжавшиеся до поздней ночи. Полиция приступила к задержаниям после того, как сотни протестующих попытались прорваться через ворота парламентского комплекса. Ряд демонстрантов бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, которым пришлось в ответ применить слезоточивый газ.