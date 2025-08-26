Россия призвала Израиль не допустить дальнейшей деградации ситуации в Газе

Москва рассчитывает на принятие проекта решения по Газе с фокусом на преодоление гуманитарной катастрофы

Высказанные высокими представителями ООН оценки ситуации в Газе шокируют, Россия призывает Израиль не допустить ее дальнейшей деградации, говорится в сообщении МИД РФ.

"По имеющейся информации, в предстоящий период страны - члены СБ ООН планируют предпринять еще одну попытку, чтобы согласовать проект решения по Газе с фокусом на преодоление гуманитарной катастрофы. В Москве рассчитывают, что на этот раз такой документ будет принят", - отметили на Смоленской площади.

В дипведомстве обратили внимание на публикацию новых данных о рекордных масштабах голода в Газе, свидетельствующих о высшем уровне отсутствия продовольственной безопасности. "Высказанные высокими представителями ООН тревожные оценки по поводу ситуации в Газе не могут не шокировать", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Российская сторона призывает израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить ее (ситуации в Газе - прим. ТАСС) дальнейшей деградации, остановить огонь, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ, обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой гуманитарной помощи, включая продовольствие", - указали в МИД РФ.