Роберт Прицкер подчеркнул, что в городе нет чрезвычайной ситуации, которая могла бы потребовать привлечение нацгвардейцев для охраны общественного порядка

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер заявил президенту США Дональду Трампу, что он выступает против развертывания подразделений Национальной гвардии в Чикаго для обеспечения правопорядка.

"Ранее сегодня в Овальном кабинете Дональд Трамп <...> попросил меня лично сказать: "Господин президент, не окажете ли вы нам честь защитить наш город?". Вместо этого я ответил: "Господин президент, не приезжайте в Чикаго", - сказал губернатор в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC News. Прицкер подчеркнул, что в городе нет чрезвычайной ситуации, которая могла бы потребовать привлечение нацгвардейцев для охраны общественного порядка. По его мнению, такие меры федеральных властей нарушат суверенитет Иллинойса.

В понедельник Мэр Чикаго Брэндон Джонсон раскритиковал планы администрации Трампа направить в город Нацгвардию. По его словам, уровень преступности в Чикаго в последнее время снизился и задействование военных для охраны общественного порядка не требуется.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка в городе. По ее данным, подобная модель в будущем может применяться и в других крупных городах страны.