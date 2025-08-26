Юрай Бланар отметил, что представители украинского руководства "заинтересованы в конструктивном подходе" в отношениях между обеими странами

БРАТИСЛАВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар призвал представителей руководства Украины воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Бланар в течение последних дней обсудил по телефону ситуацию с трубопроводом, по которому республика получает нефть, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьером правительства этой страны Тарасом Качкой. "Удары [ВСУ] по "Дружбе" наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине", - привело агентство слова словацкого министра.

Представители украинского руководства, согласно Бланару, "заинтересованы в конструктивном подходе" в отношениях между обеими странами. Ведется подготовка совместного заседания правительств Словакии и Украины. Это будет, как отметил глава МИД, уже третья встреча кабминов, которая пройдет в таком формате.