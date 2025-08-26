Зампредседателя Совета безопасности РФ выразил уверенность, что дальнейшее углубление дружеских связей между Москвой и Цхинвалом будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем признания независимости республики Россией, выразив уверенность, что дальнейшее углубление дружеских связей между Москвой и Цхинвалом будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе. Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте главы закавказской республики.

26 августа Южная Осетия отмечает 17-ю годовщину признания независимости республики Российской Федерацией. По всей республике в этот день пройдут праздничные мероприятия, национальные подворья, ярмарки и концерты.

"Решение, которое российская сторона приняла 26 августа 2008 года, закрепило право югоосетинского народа на свободу и независимость, стало отправной точкой для построения его мирного и благополучного будущего. В России приветствуют уверенное социально-экономическое развитие Южной Осетии, отмечают динамичный характер двусторонних отношений союзничества и интеграции. Уверен, что дальнейшее углубление дружеских связей между Москвой и Цхинвалом полностью отвечает интересам народов наших стран и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в послании.

Медведев пожелал Гаглоеву здоровья и всего самого лучшего, а югоосетинскому народу - счастья и процветания.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, указы были подписаны Медведевым, бывшим в то время президентом РФ.