Руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах рассказала, что полиция выполняет политический приказ действующей власти

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Сторонники экс-главы Гагаузии, руководителя партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах пикетировали в центре Кишинева комиссариат полиции с требованием прекратить преследования оппозиции перед парламентскими выборами. Десятки человек пришли к зданию с плакатами "Полиция должна защищать закон, а не Партию действия и солидарности" (ПДС), а также скандировали "Не боимся, не молчим".

"Нас вызывают на допросы по уголовному делу, которое они возбудили после мирного протеста у здания администрации президента - это давление. Вместо того чтобы расследовать очевидные нарушения закона со стороны действующей власти, полиция выполняет ее политический заказ и преследует тех, кто встал на защиту закона и конституции", - сказала перед собравшимися Влах. Как передает корреспондент ТАСС, акция прошла мирно. Полиция не препятствовала демонстрантам, которые разошлись спустя некоторое время.

В сентябре в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная президентом страны Майей Санду прозападная ПДС может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, сформированный вокруг Партии социалистов, в который входит партия "Сердце Молдовы", а также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику. В парламент также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К выборам не допустили партии оппозиционного блока "Победа", который выступает за восстановление отношений с Россией. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий завели уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.