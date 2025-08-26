Politico: Финляндия и Польша хотят восстановить болота для защиты

По информации источников издания, такое решение позволит обезопасить границы и затруднит передвижение военной техники противника

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Некоторые европейские правительства, включая Финляндию и Польшу, хотят восстановить болота на территории своих стран в целях обеспечения безопасности и решения экологических проблем. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, такое решение позволит защитить границы и затруднит передвижение военной техники, став природной ловушкой. Помимо этого, болота поглощают углекислый газ. Они покрывают всего 3% поверхности планеты, но удерживают треть мирового углерода.

При осушении болот газ высвобождается, что пагубно влияет на экологию. Около 12% осушенных торфяников в мире являются источником 4% всего объема выбросов, провоцирующих глобальное потепление, при этом на долю мировой авиации приходится около 2,5%, приводит данные газета.

В Европе болота долгое время считались непродуктивной местностью, подлежащей осушению в сельскохозяйственных целях.