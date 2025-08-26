Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" отметила, что правительство канцлера ФРГ "продувает благосостояние и топчет ногами интересы собственных граждан"

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляет о невозможности финансирования системы всеобщего благосостояния в Германии, в то время как находит деньги для оказания военной помощи Киеву. Об этом написала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт на своей странице в X.

"Это все же просто невероятно", - отметила она, напомнив, что Мерц заявил о желании изменить государство всеобщего благосостояния в ФРГ, поскольку оно якобы в его сегодняшней форме "больше не может финансироваться". "Днем позже его заместитель [вице-канцлер Ларс] Клингбайль едет в Киев и обещает Украине от имени правительства ФРГ новую военную помощь в размере €9 млрд в год", - указала Вагенкнехт, напомнив, что это "после того, как на Украине уже были растранжирены более €50 млрд [немецких] налогоплательщиков".

"Таким образом, новые миллиарды для оружия Киеву можно без проблем профинансировать, но для пенсионеров, больных, детей и семей в Германии денег нет? Серьезно?!" - задалась вопросом лидер BSW. По ее мнению, правительство Мерца "продувает благосостояние и топчет ногами интересы собственных граждан".

Мерц на состоявшемся 23 августа партийном мероприятии ХДС в Нижней Саксонии утверждал, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния. Он выступил за "фундаментальную переоценку" системы льгот для граждан ФРГ из-за существенного роста расходов.

25 августа Клингбайль посетил Киев и обещал, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины €9 млрд. По данным Минфина ФРГ, Германия с конца февраля 2022 года потратила на поддержку Украины в общей сложности €50,5 млрд.