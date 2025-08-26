Канцлер ФРГ отметил, что Германия не будет признавать Палестину и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Германия не намерена признавать государственность Палестины, несмотря на позицию некоторых своих партнеров. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Мы не присоединимся к этой инициативе [признанию Палестины]. Мы считаем, что условия для признания государственности ни в коей мере не выполнены", - сказал канцлер. "События последних дней и часов не изменили нашу позицию по этому вопросу", - добавил он. Мерц сообщил, что власти ФРГ не собираются признавать Палестину и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Международная кампания по признанию Палестины началась на фоне непрекращающейся почти два года военной операции Израиля в секторе Газа, которая привела к ухудшению гуманитарной ситуации в регионе. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН.