Речь идет о партиях "Победа", "Возрождение", "Шанс" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы"

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии приняла решение сохранить ограничения на деятельность партий оппозиционного блока "Победа".

"Оставить в силе определение Апелляционной палаты Кишинева от 19 августа 2025 года, вынесенное по гражданскому делу, возбужденному на основании иска министерства юстиции против политических партий "Победа", "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы", - говорится в постановлении палаты.

С инициативами запрета партий блока "Победа", которым руководит оппозиционер Илан Шор, выступили министерство юстиции, Центральная избирательная комиссия и Служба информации и безопасности. Они назвали прямое участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии "Шор", которая признана Конституционным судом Молдавии незаконной в 2023 году. Блок, по мнению авторов документа, фактически унаследовал ее структуры, ресурсы и кадры, обеспечив тем самым передачу политической инфраструктуры новым формированиям.

Со своей стороны Шор заявил, что будет оспаривать во всех судах попытки правительства Молдавии запретить эти партии. В распространенном пресс-службой блока заявлении инициатива министерства юстиции перед парламентскими выборами в сентябре названа "незаконной и неконституционной".

Ранее к выборам не был допущен как блок, так и входящие в него партии, которые попробовали зарегистрироваться по отдельности. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.