Лидер АдГ: вице-канцлер разбрасывается в Киеве миллиардами

При этом в ФРГ Ларс Клингбайль хочет повысить налоги, отметила Алис Вайдель

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель подвергла критике власти ФРГ за продолжение военной помощи Киеву.

"[Вице-канцлер] министр финансов [Ларс] Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а у себя дома хочет повысить налоги", - написала она в X, комментируя состоявшийся в понедельник визит главы Минфина на Украину. "Более €50 млрд уже ушли на помощь Украине. Деньги налогоплательщиков нужно тратить на собственных граждан", - заявила Вайдель.

25 августа вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль посетил Киев и обещал, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины €9 млрд. По данным Минфина, Германия с конца февраля 2022 года потратила на поддержку Украины в общей сложности €50,5 млрд. При этом канцлер Фридрих Мерц на состоявшемся 23 августа партийном мероприятии ХДС в Нижней Саксонии утверждал, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния. Он выступил за "фундаментальную переоценку" системы льгот для граждан ФРГ из-за существенного роста расходов.