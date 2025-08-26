Исраэль Кац отметил, что израильские силы останутся на вершине горы Хермон и в буферной зоне

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) останутся в буферной зоне на границе с Сирией на сирийской стороне горы Хермон для обеспечения безопасности Голанских высот и Галилеи и защиты сирийских друзов. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Силы ЦАХАЛ останутся на вершине горы Хермон и в буферной зоне, необходимой для защиты жителей Голанских высот и Галилеи от угроз, исходивших в прошлом из Сирии, что является главным уроком событий 7 октября [2023 года]", - написал Кац в X. "Мы (Израиль - прим. ТАСС) также продолжим защищать друзов в Сирии", - добавил он.

В декабре 2024 года армия Израиля развернула свои силы в буферной зоне на юге Сирии у границы после смены власти в арабской республике. Тогда же израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанах, не встретив при этом сопротивления.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.