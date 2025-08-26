26 августа, 12:38

Эмиссар США: Израиль будет выводить войска из Ливана шаг за шагом

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак сообщил, что израильская армия будет выходить шаг за шагом по мере разоружения "Хезболлах"

БЕЙРУТ, 26 августа. /ТАСС/. Израиль не намерен сохранять под оккупацией южные районы Ливана и начнет вывод своих войск после того, как ливанское правительство приступит к реализации плана по разоружению шиитского движения "Хезболлах". Об этом заявил на пресс-конференции во дворце Баабда спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак, который провел переговоры с президентом республики Джозефом Ауном.

"Израиль подтвердил нам, что будет шаг за шагом выводить войска с юга Ливана в зависимости от темпов, которыми будет идти процесс разоружения отрядов "Хезболлах", - подчеркнул дипломат.

При этом Баррак призвал ливанские власти к скорейшей нормализации отношений с еврейским государством. "Мирное соглашение с Израилем - это путь к процветанию", - сказал он. Как сообщил американский посредник, президент США Дональд Трамп намерен привлечь государства Персидского залива к участию в создании экономической зоны на юге Ливана, что "позволит восстановить пострадавший в результате войны регион и превратить его в цветущий край".

Касаясь миротворческой миссии Временных сил ООН в Ливане, которые следят за прекращением огня на ливано-израильской границе, Баррак указал, что Вашингтон согласился продлить мандат "голубых касок" еще на один год.

Правительство Ливана 5 августа одобрило разработку плана поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая "Хезболлах", в соответствии с требованиями США и Израиля. Он будет утвержден на заседании кабинета 2 сентября. Предусматривается, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск из пяти пограничных районов, оставшихся под его контролем после конфликта в 2024 году. 

Теги:
СШАЛиванИзраиль