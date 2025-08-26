Канцлер ФРГ отметил, что "сейчас ход за Москвой"

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности западных стран повысить санкционное давление на Россию, если не состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Берлине он выразил мнение, что "сейчас ход за Москвой". "Если такого шага с российской стороны не последует, то необходимо будет усилить давление", - утверждал Мерц. "Для такого случая мы в Европейском союзе работаем над новыми санкциями. Американский президент [Дональд Трамп] со своей стороны не исключил новые штрафные пошлины", - сказал канцлер.

Мерц также напомнил, что Трамп "предложил провести в таком случае трехсторонние переговоры, то есть переговоры между ним, Путиным и Зеленским". "Это было бы тогда логичным следующим шагом", - считает канцлер.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. 18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.

Как отмечал позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова к переговорной работе по Украине в любых форматах, если работа будет честной и не будет сводиться к втягиванию США в воинственную кампанию Европы.

Телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома сообщал, что Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения встречи Путина с Зеленским, а также для последующего трехстороннего саммита с участием Трампа.