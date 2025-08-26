Президент Сербии и глава МИД РФ также затронули политический кризис в Боснии и Герцеговине

БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым перспективы сотрудничества двух стран, а также ситуацию на Балканах.

"В ходе продолжительной и теплой беседы с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым мы обсудили двусторонние отношения, договорились о дальнейшем развитии экономического сотрудничества, участии в совместных проектах, а также проанализировали политические отношения, стремясь к дальнейшему развитию коммуникации и сотрудничества на различных форумах, в организациях и институтах международного уровня", - написал Вучич на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Сербии также отметил, что они с Лавровым затронули политический кризис в Боснии и Герцеговине, вызванный внешними атаками на Республику Сербскую (РС, энтитет БиГ), и преследование сербов в Косово и Метохии.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

ЦИК БиГ 6 августа принял решение о прекращении полномочий президента РС Милорада Додика в связи с вынесенным ему приговором и о проведении в Республике Сербской досрочных выборов. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении главы энтитета в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом. Додик в ответ анонсировал проведение референдума о доверии руководству Республики Сербской.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза. В последние несколько лет косовские власти прекращают работу сербских госучреждений в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также проводят задержания местных сербов под различными предлогами.