Врачи и журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу, подчеркнули в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Евросоюз осуждает удары Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, в результате которых погибли врачи и журналисты.

"Удар Израиля по больнице "Насер" совершенно неприемлем. Врачи и журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу", - говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.

Министерство здравоохранения Газы 25 августа информировало о нанесении ВС Израиля двух ударов по больнице "Насер". Утверждалось, что первый снаряд попал в четвертый этаж здания. Второй удар последовал после того, как на место прибыли спасатели для разбора завалов и поиска жертв и пострадавших. Как уточняется, погибли восемь человек (14, по данным телеканала Al Jazeera), в том числе четыре журналиста.