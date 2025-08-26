Двусторонний контакт стал первым с момента пограничного конфликта между странами

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Власти Пакистана эвакуировали по меньшей мере 150 тыс. жителей из зоны возможного наводнения после направленного Индией предупреждения о стихийном бедствии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эвакуация населения прошла в самой густонаселенной восточной провинции страны Пенджаб из-за подъема в результате муссонных ливней уровня рек Рави, Сатледж и Ченаб, протекающих по территориям Индии и Пакистана.

Предупреждение Нью-Дели о возможном наводнении вызвало критику пакистанского МИД. "Индия предупредила о наводнении по дипломатическим каналам, а не через Комиссию по водным ресурсам Инда, как того требует договор по водам этой реки, - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Шафкат Али Хан. - Мы продолжаем настаивать на том, что Индия обязана полностью соблюдать все положения Договора". Одностороннее заявление Индии о приостановке действия Договора "представляет собой серьезное нарушение международного права и может иметь серьезные негативные последствия для мира и стабильности в Южной Азии", подчеркнул дипломат.

Предупреждение Индии о наводнении в Пакистане стало первым двусторонним контактом между двумя соседними странами после проведения в мае индийской военной операции "Синдур" по ликвидации террористической инфраструктуры на пакистанской территории. Предостережение о наводнении было направлено, несмотря на то, что Индия в апреле прервала действие подписанного в 1960 году с Пакистаном договора о водах Инда, который предусматривает распределение водных ресурсов. В соответствии с договором Индия и Пакистан ранее регулярно предупреждали друг друга о возможных стихийных бедствиях через своих комиссаров по водным ресурсам реки Инд.

После теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек, индийский МИД объявил о немедленной приостановке действия этого соглашения с Пакистаном. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской Межведомственной разведки. 7-10 мая Нью-Дели провел военную операцию "Синдур" по уничтожению лагерей террористов в контролируемой Пакистаном зоне Кашмира.