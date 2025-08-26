В Шри-Ланке суд освободил под залог арестованного экс-президента страны

Новое заседание суда назначили на 29 октября

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Шри-Ланке под залог освободил арестованного бывшего президента страны Ранила Викрамасингхе (2022-2024), подозреваемого в нецелевом использовании государственных средств.

Как сообщила газета Daily Mirror, новое заседание суда по делу Викрамасингхе назначено на 29 октября.

Суд в Коломбо на состоявшемся слушании рассматривал выдвинутые против него обвинения в формате видеоконференции. Экс-президент Шри-Ланки не смог явиться в суд лично из-за недомогания.

22 августа портал Adaderana информировал, что Ранила Викрамасингхе арестовали по обвинению в растрате государственных средств. Бывшего президента Шри-Ланки взяли под стражу в управлении по расследованию уголовных преступлений, куда он прибыл для дачи показаний. Расследование касается поездки Викрамасингхе в Лондон для участия в церемонии вручения дипломов его супруге - профессору Майтри Викрамасингхе. Предполагается, что он поехал в столицу Великобритании в частном порядке, но за государственный счет.