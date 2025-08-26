Отбывающий пожизненное заключение в Гааге бывший командующий армии боснийских сербов "очень слаб"

БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение в Гааге, стабильно плохое, он очень слаб. Об этом заявил корреспонденту ТАСС сын генерала Дарко Младич.

"Что касается его состояния здоровья, то оно неизменно: он очень плох, ему не становится лучше. На основании полицейских отчетов и личной встречи можно сказать, что он очень слаб. Сейчас мы работаем над подготовкой новой команды медиков, которая должна его посетить", - заявил сын военачальника.

По словам Дарко Младича, из-за бюрократических процедур Гаагского трибунала независимая команда медиков сможет осмотреть генерала не ранее октября.

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию, 8 июня 2021 года апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор генералу.

29 июля 2025 года Международный механизм для уголовных трибуналов в Гааге отклонил запрос защиты бывшего командующего армии боснийских сербов 83-летнего Ратко Младича о его досрочном освобождении ввиду наличия неизлечимых заболеваний. Семья Младича неоднократно сообщала, что генералу отказывают в оказании квалифицированной медицинской помощи в тюрьме трибунала.