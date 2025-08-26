Потери, которые можно было бы предотвратить, уже произошли, подчеркнула представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко

СТАМБУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко назвала ситуацию с голодом в секторе Газа полностью рукотворной и заверила, что ее можно было предотвратить.

"Потери, которые можно было бы предотвратить, уже произошли. Эту полностью рукотворную ситуацию можно было бы предотвратить, если бы мы потребовали ее прекратить и урегулировать. Однако, к сожалению, никаких мер принято не было, а предпринятых шагов оказалось недостаточно", - заявила Черевко в интервью турецкому агентству Anadolu.

Представитель УКГВ ООН также отметила, что положение голодающих жителей палестинского анклава быстро ухудшается и может "достигнуть точки невозврата", если в ближайшее время не будут устранены препятствия, мешающие поставкам продовольствия. Черевко подчеркнула, что в УКГВ готовы обеспечить население Газы продуктами питания, однако для этого необходимо прекращение огня и разрешение на ввоз большего объема помощи, в том числе в рамках коммерческих поставок.

22 августа эксперты поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью - Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности - впервые официально охарактеризовали ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава как голод. 21 августа в пресс-службе анклава сообщили, что только порядка 2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали за последние 3,5 недели на территорию сектора Газа, что составляет менее 15% от объема поставок, необходимых населению анклава. Согласно ее сведениям, в течение минувших 25 дней в Газе ожидали прибытия по меньшей мере 15 тыс. машин с гуманитарными грузами, однако в сектор были допущены лишь 2 187 грузовиков.