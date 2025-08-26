ЕК подтвердила обсуждение МИД ЕС 19-го пакета санкций против РФ 29-30 августа

Также министры иностранных дел Евросоюза обсудят, как можно еще активнее и эффективнее поддерживать Украину

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила обсуждение 19-го пакета санкций против России 29-30 августа на неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на встрече в Брюсселе.

"На неформальных встречах [министров обороны 28-29 августа и глав МИД ЕС 29-30 августа] мы также обсудим, как можно еще больше усилить давление на Россию, и как мы сможем еще активнее и эффективнее поддерживать Украину", - заявила она.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что Евросоюз не намерен смягчать или отменять санкции вне зависимости от дипломатических усилий по Украине, и что 19-й пакет будет обсуждаться на неформальной встрече 29-30 августа.

Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций на "начало сентября".