Канцлер ФРГ отметил, что все больше утверждается в своем решении не поставлять Израилю оружие, которое может применяться в анклаве

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике действия Израиля в секторе Газа и поселенческую политику еврейского государства на Западном берегу реки Иордан.

"То, что израильское правительство там [в секторе Газа] делает и что израильская армия там делает, исполняя желание израильского правительства, неприемлемо", - сказал он в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Канцлер отметил, что все больше утверждается в своем решении не поставлять Израилю оружие, которое может применяться в анклаве.

Мерц снова заявил, что, на его взгляд, условия для признания Германией государственности Палестины пока не выполнены, но отметил, что "израильское правительство не должно делать невозможным то, чтобы однажды возникло такое [палестинское] государство". Он подчеркнул, что "поселенческие проекты [Израиля] противозаконны и, очевидно, направлены на то, чтобы сделать невозможным" образование впоследствии палестинского государства. "Это вступает в противоречие с позицией правительства ФРГ", - сказал канцлер.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил этот план.

25 августа телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаке на больницу "Насер" в Хан-Юнисе в секторе Газа погибло не менее 20 человек. Среди погибших пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения.