В Анкаре началось строительство убежищ для населения на случай катастроф

В регионе существуют риски военных действий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Турции начали строительство убежищ в Анкаре и ряде крупных городов для населения на случай войн, катастроф и ядерных инцидентов. Как сообщает телеканал NTV, проект реализует государственное управление жилищного строительства, убежища будут построены во всех провинциях республики.

Вопрос об усилении мер обеспечения гражданской обороны поднимался на недавних заседаниях правительства Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Было высказано мнение, что имеющиеся убежища, большая часть которых является подвалами многоквартирных зданий или многоуровневыми подземными парковками, не соответствуют современным требованиям защиты населения при чрезвычайных ситуациях.

В связи с этим принято решение обновить инфраструктуру убежищ по всей стране с учетом специфики региона, где расположена Турция. Было отмечено, что в регионе существуют риски военных действий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. В том числе убежища должны будут защитить людей и в случае инцидентов с радиоактивным загрязнением поверхности.

Был изучен опыт Израиля, Японии, Швейцарии. По всей стране будут построены укрепленные убежища, способные выдерживать внушительное внешнее воздействие различного характера. Они должны быть расположены так, чтобы большая часть населения имела возможность быстро добраться до безопасной зоны.