ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 206 бывших дипломатов и высокопоставленных чиновников Европейского союза подписали совместное письмо с призывом к Брюсселю занять более жесткую позицию в отношении Израиля на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Документ, подготовленный в преддверии неформальной встречи глав МИД ЕС в Копенгагене 29-30 августа, опубликовал ирландский телеканал RTE.

"Мы выражаем глубокое разочарование тем, что в ответ на ухудшение ситуации в Газе Евросоюз так и не принял существенных мер, чтобы оказать давление на Израиль с целью прекращения его жестокой войны, возобновления жизненно важной гуманитарной помощи со стороны основных поставщиков и ликвидации его незаконных оккупационных поселений как в Газе, так и на Западном берегу", - говорится в письме.

Авторы документа предупреждают, что если руководство объединения не примет эффективные меры, то отдельные государства - члены ЕС будут вынуждены действовать самостоятельно.

По данным RTE, обращение подписали 206 бывших дипломатов, включая 74 экс-посла ЕС за рубежом, 96 бывших представителей Германии, Франции и Италии, а также 24 чиновника, ранее занимавших должности генеральных директоров в институтах Евросоюза. Письмо адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европарламента Роберте Метсоле, главе евродипломатии Кае Каллас, а также главам стран и МИД 27 государств - членов Евросоюза.

Предыдущее письмо, которое было направлено руководству ЕС в июле, собрало 58 подписей, указывает телеканал.

Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 62 тыс., более 158 тыс. получили ранения, еще 303 человека, в том числе 117 детей, умерли от голода.