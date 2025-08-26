Сибига: гарантии безопасности для Украины должны быть юридически обязывающими

Состоялось несколько встреч по наработке конкретики будущих гарантий безопасности, отметил глава МИД Украины

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Гарантии безопасности для Украины должны носить юридически обязывающий характер. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи с коллегами стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).

"Этот процесс начался, состоялось несколько встреч по наработке конкретики будущих гарантий безопасности. Важно, чтобы эти гарантии безопасности имели юридически обязывающий характер", - сказал он, не назвав, где и с кем были встречи.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих" и онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины после окончания боевых действий. Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась, отметив, что значительные обязательства должны будут взять на себя европейские страны.