Президент Южной Осетии отметил, что путь страны к широкому международному признанию остается сложным

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Россия, признав Южную Осетию 26 августа 2008 года, спасла гражданское население от геноцида и этнических чисток, а также защитила международное право. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, выступая на торжественном собрании, посвященном 17-летней годовщине признания независимости республики Российской Федерацией.

Гаглоев отметил, что путь Южной Осетии к широкому международному признанию остается сложным - международные организации, включая ООН, и многие страны под влиянием грузинской пропаганды продолжают игнорировать реалии, сложившиеся в августе 2008 года.

"Однако мы должны понимать: международное право не сводится к голосованию в Генеральной Ассамблее. Оно включает в себя право народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН и других международных документах. Оно включает в себя защиту гражданского населения от геноцида и этнических чисток. Россия, признавая Южную Осетию, не нарушала международное право - Россия его защищала. Принуждение Грузии к миру и признание Южной Осетии в августе 2008 года явилось не актом агрессии, как это пытается внушать грузинская пропаганда. Действия России явились гуманитарным вмешательством, вызванным необходимостью спасти жизни тысяч людей", - заявил президент.

По словам Гаглоева, в Южной Осетии не ждут, что весть мир немедленно признает республику, но мир должен слышать правду о том, что произошло в августе 2008 года. Он призвал наращивать дипломатическую работу, усилия по укреплению и продвижению позиций республики, опираясь на фундаментальные принципы международного права.

"Признание независимости Южной Осетии - это не только важный политический шаг, который сделала Российская Федерация вслед за принуждением Грузии к миру. Это также и ответственность перед Россией, которая увидела в Южной Осетии мужественного, гордого, свободолюбивого народа, который готов идти до конца ради своего Отечества", - подчеркнул Гаглоев.

26 августа Южная Осетия отмечает 17-ю годовщину признания независимости Республики Российской Федерацией. По всей республике в этот день проходят праздничные мероприятия, национальные подворья, выставки и концерты.

Признание независимости

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.